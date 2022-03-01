Туреччина попередила про закриття Чорного моря для військових кораблів

Туреччина повідомила інші країни, що тимчасово не пропускатиме військові кораблі через Чорне море.

Про це місцевому агентству Анадолу розповів глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

– Туреччина попередила всі прибережні та не прибережні країни про недопуск проходу військових кораблів через протоки, – сказав він.

За словами міністра, Туреччина продовжить виконувати положення Конвенції Монтре.

До цього президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив, що Анкара планує використати положення Конвенції Монтре для того, щоб не допустити подальшої ескалації військових дій Росії в Україні.

Конвенція Монтре в 1936 допомогла відновити суверенітет Туреччини над протоками Босфор і Дарданелли. З її допомогою торгові судна будь-яких країн зберігають право вільного проходження через протоки як у мирний, так і у воєнний час.

Водночас у мирний час ця конвенція дозволяє вільно проходити протоки будь-яким військовим кораблям, що належать чорноморським державам.

Однак військові кораблі нечорноморських держав мають обмеження за тоннажем, класом і часом перебування в Чорному морі.

При цьому за участю Туреччини у війні або в тому випадку, якщо Туреччина вважає, що їй загрожує війна, вона має право дозволяти чи забороняти прохід через протоки будь-яких військових судів.