Евросоюз ввел санкции против Пескова, Скабеевой и ряда российских бизнесменов

Евросоюз ввел в действие очередной пакет санкций против России из-за ее нового военного вторжения в Украину. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.
Под ограничениями оказались 26 человек:
- пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,
- глава Роснефти Игорь Сечин,
- председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен,
- глава наблюдательного совета Альфа-Групп Михаил Фридман,
- телеведущий Аркадий Мамонтов,
- телеведущий Антон Красовский,
- телеведущий Роман Бабаян,
- журналистка Ольга Скабеева,
- журналист Тигран Кеосаян,
- виолончелист Сергей Ролдугин,
- министр строительства РФ Ирек Файзуллин,
- министра транспорта РФ Виталий Савельев,
- первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак,
- вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко,
- директор Шереметьево Александр Пономаренко,
- Бизнесмен Алишер Усманов,
- глава Промсвязьбанка Петр Фрадков,
- бизнесмен Алексей Мордашов,
- бизнесмен Геннадий Тимченко,
- глава Транснефти Николай Токарев,
- журналист Захар Прилепин,
- издатель Модест Колеров,
- первый заместитель командующего Черноморским флотом Сергей Пинчук,
- заместитель командующего Южного военного округа Алексей Авдеев,
- заместитель командующего Южного военного округа Рустам Мурадов,
- командующий 8-й армией Южного военного округа Андрей Сычевой.
В то же время, по информации брюссельского корреспондента Радио Свобода Рикарда Йозвяка, послы ЕС ввели запрет на выдачу виз и замораживание активов для официальных лиц из Беларуси.
– Потенциальные решения по санкциям завтра: RT и Sputnik, SWIFT и более крупный пакет экономических санкций против Беларуси, – анонсировал журналист.
Источник: журнал ЕС