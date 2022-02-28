Евросоюз ввел санкции против Пескова, Скабеевой и ряда российских бизнесменов

Евросоюз ввел в действие очередной пакет санкций против России из-за ее нового военного вторжения в Украину. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

Под ограничениями оказались 26 человек:

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Роснефти Игорь Сечин, председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, глава наблюдательного совета Альфа-Групп Михаил Фридман, телеведущий Аркадий Мамонтов, телеведущий Антон Красовский, телеведущий Роман Бабаян, журналистка Ольга Скабеева, журналист Тигран Кеосаян, виолончелист Сергей Ролдугин, министр строительства РФ Ирек Файзуллин, министра транспорта РФ Виталий Савельев, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, директор Шереметьево Александр Пономаренко, Бизнесмен Алишер Усманов, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков, бизнесмен Алексей Мордашов, бизнесмен Геннадий Тимченко, глава Транснефти Николай Токарев, журналист Захар Прилепин, издатель Модест Колеров, первый заместитель командующего Черноморским флотом Сергей Пинчук, заместитель командующего Южного военного округа Алексей Авдеев, заместитель командующего Южного военного округа Рустам Мурадов, командующий 8-й армией Южного военного округа Андрей Сычевой.

В то же время, по информации брюссельского корреспондента Радио Свобода Рикарда Йозвяка, послы ЕС ввели запрет на выдачу виз и замораживание активов для официальных лиц из Беларуси.

– Потенциальные решения по санкциям завтра: RT и Sputnik, SWIFT и более крупный пакет экономических санкций против Беларуси, – анонсировал журналист.

Источник: журнал ЕС