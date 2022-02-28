Євросоюз ввів санкції проти Пєскова, Скабеєвої та низки російських бізнесменів

Євросоюз ввів у дію черговий пакет санкцій проти Росії через її нове військове вторгнення в Україну. Про це повідомляється в офіційному журналі ЄС.

Під обмеженнями опинилися 26 людей:

прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, глава Роснефти Ігор Сечин, голова ради директорів Альфа-банку Петро Авен, голова наглядової ради Альфа-Груп Михайло Фрідман, телеведучий Аркадій Мамонтов, телеведучий Антон Красовський, телеведучий Роман Бабаян, журналістка Ольга Скабеєва, журналіст Тигран Кеосаян, віолончеліст Сергій Ролдугін, міністр будівництва РФ Ірек Файзуллін, міністр транспорту РФ Віталій Савельєв, перший віце-спікер Радфеда Андрій Турчак, віце-прем’єр РФ Дмитро Чернишенко, директор Шереметьєво Олександр Пономаренко, бізнесмен Алішер Усманов, голова Промсвязьбанку Петро Фрадков, бізнесмен Олексій Мордашов, бізнесмен Геннадій Тимченко, голова Транснефти Микола Токарєв, журналіст Захар Прілєпін, видавець Модест Колеров, перший заступник командувача Чорноморського флоту Сергій Пінчук, заступник командувача Південного військового округу Олексій Авдєєв, заступник командувача Південного військового округу Рустам Мурадов, командувач 8-ї армії Південного військового округу Андрій Сичовий.

Водночас, за інформацією брюссельського кореспондента Радіо Свобода Рікарда Йозвяка, посли ЄС запровадили заборону на видачу віз та заморожування активів для офіційних осіб з Білорусі.

– Потенційні рішення щодо санкцій завтра: RT та Sputnik, SWIFT та більший пакет економічних санкцій проти Білорусі, – анонсував журналіст.

Джерело: журнал ЄС