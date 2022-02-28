Євросоюз ввів санкції проти Пєскова, Скабеєвої та низки російських бізнесменів

Євросоюз ввів у дію черговий пакет санкцій проти Росії через її нове військове вторгнення в Україну. Про це повідомляється в офіційному журналі ЄС.
Під обмеженнями опинилися 26 людей:
- прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков,
- глава Роснефти Ігор Сечин,
- голова ради директорів Альфа-банку Петро Авен,
- голова наглядової ради Альфа-Груп Михайло Фрідман,
- телеведучий Аркадій Мамонтов,
- телеведучий Антон Красовський,
- телеведучий Роман Бабаян,
- журналістка Ольга Скабеєва,
- журналіст Тигран Кеосаян,
- віолончеліст Сергій Ролдугін,
- міністр будівництва РФ Ірек Файзуллін,
- міністр транспорту РФ Віталій Савельєв,
- перший віце-спікер Радфеда Андрій Турчак,
- віце-прем’єр РФ Дмитро Чернишенко,
- директор Шереметьєво Олександр Пономаренко,
- бізнесмен Алішер Усманов,
- голова Промсвязьбанку Петро Фрадков,
- бізнесмен Олексій Мордашов,
- бізнесмен Геннадій Тимченко,
- голова Транснефти Микола Токарєв,
- журналіст Захар Прілєпін,
- видавець Модест Колеров,
- перший заступник командувача Чорноморського флоту Сергій Пінчук,
- заступник командувача Південного військового округу Олексій Авдєєв,
- заступник командувача Південного військового округу Рустам Мурадов,
- командувач 8-ї армії Південного військового округу Андрій Сичовий.
Водночас, за інформацією брюссельського кореспондента Радіо Свобода Рікарда Йозвяка, посли ЄС запровадили заборону на видачу віз та заморожування активів для офіційних осіб з Білорусі.
– Потенційні рішення щодо санкцій завтра: RT та Sputnik, SWIFT та більший пакет економічних санкцій проти Білорусі, – анонсував журналіст.
Джерело: журнал ЄС