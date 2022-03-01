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Факты / Украина

В результате обстрела воинской части в Ахтырке погибли более 70 человек

Людмила Богданова редактор ленты
В результате обстрела воинской части в Ахтырке погибли более 70 человек

В городе Ахтырка Сумской области в результате обстрела воинской части вражескими градами погибли более 70 человек. Среди жертв есть и военные, и гражданские.

Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

— К сожалению, больше всего пострадал сегодня город Ахтырка. Город Ахтырка оказывал наибольшее сопротивление…

Военная часть была полностью разрушена, более 70 погибших военнослужащих. Есть погибшие среди мирных жителей.

Добровольцы и спасатели извлекают тела погибших из-под завалов. В настоящее время для них готовят места на кладбище.

По данным Живицкого, враг также понес значительные потери. В городе разбросаны трупы русских солдат – их забирают сотрудники Красного Креста.

Фото: Дмитрий Живицкий

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