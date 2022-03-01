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Факти / Україна

Внаслідок обстрілу військової частини в Охтирці загинуло понад 70 осіб

Людмила Богданова редакторка стрічки
Внаслідок обстрілу військової частини в Охтирці загинуло понад 70 осіб

У місті Охтирка Сумської області внаслідок обстрілу військової частини ворожими градами загинуло понад 70 осіб. Серед жертв є і військові, і цивільні.

Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

– На жаль, найбільше постраждало сьогодні місто Охтирка. Місто Охтирка чинило найбільший опір…

Військова частина була повністю зруйнована, понад 70 загиблих військовослужбовців. Є загиблі серед мирних мешканців.

Добровольці та рятувальники витягають тіла загиблих з-під завалів. Наразі для них готують місця на кладовищі.

За даними Живицького, ворог також зазнав значних втрат. У місті розкидані трупи російських солдатів – їх забирають співробітники Червоного Хреста.

Фото: Дмитро Живицький

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