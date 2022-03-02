В сети появилось видео разрушений поселка Бородянка Киевской области после обстрелов войсками РФ.

На видео видно, как догорают разрушенные многоэтажки.

Спасатели разбирают завалы, один из местных жителей пытается найти свою жену.

Напомним, что 26 февраля в 13.40 в результате попадания вражеского снаряда в жилой дом погибли три человека. Еще троих искали под завалами, но из-за обстрелов подразделениям ГСЧС пришлось на время покинуть место происшествия.

В тот же день Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту убийства семьи оперуполномоченного местного управления полиции – от вражеской артиллерии погибли шесть человек и был тяжело травмирован двухлетний ребенок.

27 февраля в 12.30 из-за попадания вражеского снаряда в летнюю кухню дома по ул. Ломоносова погибла 91-летняя женщина.

1 марта российские войска обстреляли реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов, а также два супермаркета.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.