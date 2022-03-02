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Факти / Україна

Бородянка в руїнах: який вигляд має селище після кількох днів обстрілів

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Обстріли в Бородянці

У мережі з’явилося відео руйнувань, яких зазнало селище Бородянка Київської області після обстрілів військами РФ.

На відео видно, як догорають зруйновані багатоповерхівки.

Рятувальники розбирають завали, один із місцевих жителів намагається знайти свою дружину.

Нагадаємо, що 26 лютого о 13.40 унаслідок потрапляння ворожого снаряду в житловий будинок загинуло троє людей. Ще трьох шукали під завалами, але через обстріли підрозділам ДСНС довелось на певний час залишити місце події.

Того ж дня Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом вбивства родини оперуповноваженого місцевого управління поліції – від ворожої артилерії загинуло шестеро людей та була тяжко травмована дворічна дитина.

27 лютого о 12.30 через потрапляння ворожого снаряду в літню кухню будинку на вул. Ломоносова загинула 91-річна жінка.

1 березня російські війська обстріляли реабілітаційний центр Міністерства у справах ветеранів, а також два супермаркети.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: ДСНС

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