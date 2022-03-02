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Факты / Украина

Нацбанк разрешил снимать до 30 тыс. грн в день в иностранной валюте

Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
банк, гроші, доллари

Национальный банк ослабил ряд запретов на операции в иностранной валюте. Так, теперь клиенты могут снять до 30 тыс. грн за день не в гривнах.

Также сняли ограничения на снятие налички в иностранной валюте предприятиям, обеспечивающим выполнение мобилизационных планов правительства и на основании отдельных разрешений НБУ.

Снять остатки средств в иностранной валюте можно будет в банках и филиях в тех местах, которые находятся под угрозой оккупации Россией.

Также Нацбанк снял запрет на снятие налички в других странах, но ввел запрет на зачисление денег, выпускаемых участниками международных платежных систем, которые осуществляют свою деятельность на территории России и Беларуси.

Также запрещено принимать в Украине деньги стран-агрессоров.

Нацбанк порекомендовал осуществлять инкассацию в первую очередь субъектов хозяйствования сферы розничной торговли, которые принимают любые платежные карты для оплаты услуг.

Также 1 марта расширили перечень исключений к запрещению, касающемуся осуществления уполномоченными учреждениями торговли валютными ценностями по поручению клиентов.

Национальный банк также установил, как будет определяться курс по покупке и продаже иностранной валюты и уточнил порядок осуществления валютного надзора.

Были определены особенности операций с банками по купле и продаже долларов США и евро, которые осуществляются Национальным банком, а также курс для таких операций.

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Источник: НБУ

Фото: Pexels

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