Національний банк послабив низку заборон на операції в іноземній валюті. Так, тепер клієнти можуть зняти до 30 тис. грн за день не у гривнях.

Також зняли обмеження на зняття готівки в іноземній валюті підприємствам, які забезпечують виконання мобілізаційних планів уряду та на підставі окремих дозволів НБУ.

Зняти залишки коштів в іноземній валюті можна буде у банках та філіях у тих місцях, які перебувають під загрозою окупації Росією.

Також Нацбанк зняв заборону на зняття готівки в інших країнах, але запровадив заборону на зарахування грошей, що випускаються учасниками міжнародних платіжних систем, які здійснюють свою діяльність на території Росії та Білорусі.

Також заборонено приймати в Україні гроші країн-агресорів.

Нацбанк порекомендував інкасувати насамперед суб’єктів господарювання сфери роздрібної торгівлі, які приймають будь-які платіжні картки для оплати послуг.

Також 1 березня розширили перелік винятків до заборони щодо здійснення уповноваженими установами торгівлі валютними цінностями за дорученням клієнтів.

Національний банк також встановив, як визначатиметься курс із купівлі та продажу іноземної валюти та уточнив порядок здійснення валютного нагляду.

Було визначено особливості операцій із банками з купівлі та продажу доларів США та євро, що здійснюються Національним банком, а також курс для таких операцій.