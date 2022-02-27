Санкции за войну с Украиной: важные банки РФ исключат из SWIFT, активы олигархов – под прицелом

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что важные российские банки отключат от системы SWIFT, кроме того – заморозят активы олигархов и Центрального банка.

– В рамках пакета санкций из системы SWIFT будут исключены важные российские банки. Мы также запретим операции Центрального банка России и заморозим все его активы, чтобы он не финансировал войну Путина. Мы нацелимся на активы российских олигархов, – перечислила она.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС продолжает тесно координировать свои действия с партнерами во всем мире.

– И мы поддерживаем тесные контакты с нашими украинскими друзьями. Лидерство президента Зеленского, его храбрость и стойкость украинского народа – выдающиеся и впечатляющие. Они являются источником вдохновения для всех нас, – рассказала президент Еврокомиссии.

Также она заверила, что ЕС “приветствует с распростертыми объятиями тех украинцев, которым приходится спасаться от путинских бомб”.