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Факты / Мир

Санкции за войну с Украиной: важные банки РФ исключат из SWIFT, активы олигархов – под прицелом

Анастасия Гевко редактор ленты
Урсула фон дер Ляєн

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что важные российские банки отключат от системы SWIFT, кроме того – заморозят активы олигархов и Центрального банка.

– В рамках пакета санкций из системы SWIFT будут исключены важные российские банки. Мы также запретим операции Центрального банка России и заморозим все его активы, чтобы он не финансировал войну Путина. Мы нацелимся на активы российских олигархов, – перечислила она.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС продолжает тесно координировать свои действия с партнерами во всем мире.

– И мы поддерживаем тесные контакты с нашими украинскими друзьями. Лидерство президента Зеленского, его храбрость и стойкость украинского народа – выдающиеся и впечатляющие. Они являются источником вдохновения для всех нас, – рассказала президент Еврокомиссии.

Также она заверила, что ЕС “приветствует с распростертыми объятиями тех украинцев, которым приходится спасаться от путинских бомб”.

– Я горжусь теплым приемом, оказанным им европейцами. Мы мобилизуем все усилия и каждый евро, чтобы поддержать наши восточные государства-члены – принять и позаботиться об этих беженцах, – резюмировала фон дер Ляйен.

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