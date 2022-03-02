В Беларуси, в Беловежской Пуще, должен пройти второй раунд переговоров между Россией и Украиной по поводу российской агрессии на украинской земле.

Лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил в соцсети Facebook, что украинская делегация поедет на эти переговоры. При этом украинские, белорусские и украинские СМИ писали, что дата переговоров – 2 марта.

СМИ сообщают, что делегация из Российской Федерации уже прибыла в Беловежскую пущу на место переговоров.

В сети публикуют видео приезда российской делегации.

Позже в комментарии РосСМИ помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что украинская делегация уже в пути. По его словам, представители Украины будут на месте завтра утром.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что главные условия для проведения повторных переговоров — в том, чтобы Россия прекратила обстрелы украинских городов.

Контекст о Беловежской Пуще

В истории Беловежская Пуща известна тем, что 8 декабря 1991 года там было подписано историческое соглашение о прекращении существования СССР.

Беловежское соглашение подписали главы трех государств – Леонид Кравчук от Украины, Борис Ельцин от России и Станислав Шушкевич от Беларуси. Один из пунктов декларировал создание Содружества Независимых Государств (СНГ), в состав которого вошли почти все постсоветские страны.

Пятая статья Беловежского соглашения: стороны признают и уважают территориальную целостность друг друга и неприкосновенность существующих границ в рамках содружества.

Уже в 1996 году Борис Ельцин в одном из частных разговоров заявил, что “сожалеет” о подписании Беловежского соглашения, поскольку его государство “много потеряло”.

Настоящий скандал, связанный с соглашением, разгорелся только в 2013 году. Тогда в СМИ просочилась информация, что ни одна из стран-подписантов не владеет оригиналом соглашения. Где сейчас находится документ, неизвестно.