У Білорусі у Біловезькій Пущі має пройти другий раунд переговорів між Росією та Україною щодо російської агресії на українській землі.

Лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія підтвердив у соцмережі Facebook, що українська делегація піде на ці переговори. При цьому українські, білоруські та українські ЗМІ писали, що дата перемовин – 2 березня.

ЗМІ повідомляють, що делегація з Російської Федерації вже прибула до Біловезької пущі на місце переговорів.

У мережі публікують відео приїзду російської делегації.

Пізніше у коментарі росЗМІ помічник президента Росії Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що українська делегація вже знаходиться в дорозі. За його словами, представники України будуть на місці завтра зранку.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомляв, що головні умови для проведення повторних переговорів в тому, щоб Росія припинила обстріли українських міст.

Контекст про Біловезьку пущу

В історії Біловезька Пуща відома тим, що 8 грудня 1991 року там було підписано історичну угоду про припинення існування СРСР.

Біловезьку угоду підписали глави трьох держав – Леонід Кравчук (Україна), Борис Єльцин (Росія) та Станіслав Шушкевич (Білорусь). Один із пунктів декларував створення Співдружності Незалежних Держав (СНД), до складу якого увійшли майже всі пострадянські країни.

П’ята стаття Біловезької угоди: Сторони визнають та поважають територіальну цілісність один одного та недоторканність існуючих кордонів в рамках співдружності.

Вже у 1996 році Борис Єльцин в одній із приватних розмов заявив, що “шкодує” про підписання Біловезької угоди, оскільки його держава “багато втратила”.

Справжній скандал, пов’язаний з угодою, розгорівся лише у 2013 році. Тоді в ЗМІ просочилася інформація, що жодна з країн-підписантів не володіє оригіналом угоди. Де зараз знаходиться документ, достеменно невідомо.