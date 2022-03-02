РФ сфабрикует видеообращение Зеленского о якобы капитуляции Украины – Центр информбезопасности

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил, что Российская Федерация готовит сфабрикованное видеообращение президента Украины Владимира Зеленского о якобы капитуляции нашей страны в войне с россиянами.

– Представьте, что видите в телевизоре Владимира Зеленского, делающего заявление о капитуляции. Вы видите его, вы слышите его – следовательно, это правда. Но это не так. Это технология дипфейка, – подчеркнули в заявлении.

В Центре сообщили, что это будет не настоящее видео, его создадут через алгоритмы машинного обучения.

– Видео, сделанные через такие технологии, почти невозможно отличить от реальных. Знайте – это фейк! Его цель – дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче. Будьте уверены – Украина не будет капитулировать! – предупредили в ведомстве.

Там подчеркнули, что России “остается только придумать фейковую победу, закрыть у себя интернет и все контакты с другим миром”.