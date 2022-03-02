РФ сфабрикує відеозвернення Зеленського про нібито капітуляцію України – Центр інформбезпеки

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що Російська Федерація готує сфабриковане відеозвернення президента України Володимира Зеленського про нібито капітуляцію нашої країни у війні з росіянами.

– Уявіть, що бачите у телевізорі Володимира Зеленського, який робить заяву про капітуляцію. Ви бачите його, ви чуєте його – отже, це правда. Але це не так. Це технологія діпфейку, – наголосили у заяві.

У Центрі повідомили, що це не буде справжнє відео, його створять через алгоритми машинного навчання.

– Відео, зроблені завдяки таким технологіям, майже неможливо відрізнити від реальних. Але знайте – це фейк! Його мета – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян та схилити наші війська до здачі. Будьте певні – Україна не капітулюватиме! – попередили у відомстві.

Там наголосили, що Росії “залишається тільки придумати фейкову перемогу, закрити в себе інтернет та всі контакти з іншим світом”.