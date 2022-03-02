Северо-западнее Киева российские войска продолжают сосредоточивать свои усилия и группировки, чтобы развивать наступление на столицу. Но ему им не удается благодаря системной и умелой работе Вооруженных сил.

Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он отметил, что на Черниговском и Сумском направлении удалось остановить продвижение врага. Агрессора добивает украинская армия.

– В Харькове противник работает по городу неизбирательно тяжелыми реактивными системами залпового огня и авацией. На сколько я понимаю, поставлена ​​задача психологически сломать Харьков и устроить террор. Но Вооруженные силы Украины, территориальная оборона и другие защитники города очень умело атакуют противника. Он терпит здесь неслыханные потери. По некоторым данным, над Харьковом вчера сбили несколько самолетов противника, – рассказал Арестович.

В зоне проведения ООС большинство частей наших подразделений удерживают свои позиции, а одна из наших бригад продвинулась на окраины Горловки и сейчас там закрепляется. Впервые на седьмой день войны наши подразделения перешли в наступление по отдельному направлению.

Алексей Арестович добавил, что в Мариуполе ситуация спокойная, но возможны попытки агрессора атаковать пригород. Однако украинские военные контролируют ситуацию и готовы давать жесткий отпор.

Тем временем в Херсоне продолжаются уличные бои, а вблизи Кривого Рога уничтожена огромная колонна агрессора.

Прокомментировал Алексей Арестович и ситуацию в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС. Он заверил, что российские войска были остановлены на входе в город. По его словам, Запорожье готово к обороне.

Советник главы Офиса президента добавил, что сейчас наблюдается психологический перелом на поле боя. Российские военные массово бросают свое оружие и технику, сдаются в плен или возвращаются к белорусской или российской границе.

В то же время Арестович подчеркнул: пока официальных данных, указывающих на участие белорусских военных в войне в Украине на стороне России, нет. Однако есть определенные сигналы, которые уже проверяют.

Также он добавил, что Россия уже почти не использует ракеты типа Калибр, потому что они просто закончились, остался небольшой резерв.

Но агрессор начал наносить удары ракетными комплексами типа Искандер. Однако эти комплексы имеют больше недостатков, чем преимуществ.

Больше о том, что происходит на седьмые сутки войны в Украине – читайте в нашем онлайне.