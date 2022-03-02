Требуем от России прекратить войну и вывести войска из Украины – резолюция Генассамблеи ООН

В среду, 2 марта, Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию, которая требует от России прекратить войну в Украине и вывести все войска из нашей территории в международно признанных границах.

Об этом сообщается на официальной странице ООН в Twitter.

Как уточняется, за резолюцию проголосовало 141 государство, против – пять:

Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея.

Еще 35 стран воздержались, в их числе Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР.

С полным текстом резолюции можно ознакомиться на сайте ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие Генассамблеей ООН этой резолюции беспрецедентным большинством голосов.

– Приветствую принятие ГА ООН беспрецедентным большинством голосов резолюции с решительным требованием к РФ немедленно прекратить вероломное нападение на Украину. Благодарен всем и каждому государству, что проголосовали “за”. Вы выбрали правильную сторону истории, – написал он на своей странице в Twitter.

По его словам, сокрушительные для агрессора результаты голосования в ООН свидетельствуют о том, что глобальная антипутинская коалиция сформирована и действует и что мир – с нами.

– Правда – за нами. Победа будет наша! – резюмировал президент Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также приветствовала принятие этой резолюции.