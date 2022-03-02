Требуем от России прекратить войну и вывести войска из Украины – резолюция Генассамблеи ООН

В среду, 2 марта, Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию, которая требует от России прекратить войну в Украине и вывести все войска из нашей территории в международно признанных границах.
Об этом сообщается на официальной странице ООН в Twitter.
Как уточняется, за резолюцию проголосовало 141 государство, против – пять:
- Россия,
- Беларусь,
- Сирия,
- КНДР,
- Эритрея.
Еще 35 стран воздержались, в их числе Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР.
С полным текстом резолюции можно ознакомиться на сайте ООН.
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие Генассамблеей ООН этой резолюции беспрецедентным большинством голосов.
– Приветствую принятие ГА ООН беспрецедентным большинством голосов резолюции с решительным требованием к РФ немедленно прекратить вероломное нападение на Украину. Благодарен всем и каждому государству, что проголосовали “за”. Вы выбрали правильную сторону истории, – написал он на своей странице в Twitter.
По его словам, сокрушительные для агрессора результаты голосования в ООН свидетельствуют о том, что глобальная антипутинская коалиция сформирована и действует и что мир – с нами.
– Правда – за нами. Победа будет наша! – резюмировал президент Украины.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также приветствовала принятие этой резолюции.
– Мировое сообщество едино против неоправданной и непровоцированной агрессии России против Украины, – подчеркнула она у себя в Twitter.