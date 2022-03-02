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Факти / Україна

Вимагаємо від Росії припинити війну та вивести війська з України – резолюція Генасамблеї ООН

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Генасамблея ООН

У середу, 2 березня, Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію, яка вимагає від Росії припинити війну в Україні та вивести усі війська з нашої території у міжнародно визнаних кордонах.

Про це повідомляється на офіційній сторінці ООН у Twitter.

Як уточнюється, за резолюцію проголосувала 141 держава, проти – п’ять:

  • Росія,
  • Білорусь,
  • Сирія,
  • КНДР,
  • Еритрея.

Ще 35 країн утрималися, серед них Китай, Індія, ПАР, Казахстан, Пакистан, Іран, Ірак, Куба, ЦАР.

З повним текстом резолюції можна ознайомитись на сайті ООН.

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення Генасамблеєю ООН цієї резолюції безпрецедентною більшістю голосів.

– Вітаю ухвалення ГА ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з рішучою вимогою до РФ негайно припинити віроломний напад на Україну. Вдячний усім і кожній державі, що проголосували “за”. Ви обрали правильну сторону історії, – написав він на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, нищівні для агресора результати голосування в ООН свідчать про те, що глобальна антипутінська коаліція сформована та діє і що світ – з нами.

– Правда – за нами. Перемога буде наша! – резюмував президент України.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також привітала ухвалення цієї резолюції.

– Світова спільнота єдина проти невиправданої та непровокованої агресії Росії проти України, – наголосила вона у себе у Twitter.

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