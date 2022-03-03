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Факты / Украина

Идут обстрелы в районах Харькова — мэр Харькова о положении в городе

Антон Світличний
Идут обстрелы в районах Харькова — мэр Харькова о положении в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о положении в городе после двух дней страшных обстрелов.

— Постоянно идут обстрелы спальных районов и объектов инфраструктуры. Враг понимает, что этим он затруднит работу всех наших городских служб, — говорит Игорь Терехов. — Сегодня был нанесен удар по депо с трамваями и автобусами. К сожалению, несколько единиц техники уничтожено.

Сейчас в Индустриальном районе идут обстрелы. Идут точечные обстрелы в других районах. В центральной части города мы имеем колоссальные разрушения. Все коммунальные службы работают и они приведены в боевую готовность. Наши коммунальщики работают под огнем. Они все герои!

К нам пришло большое количество гуманитарной помощи. Это все необходимо людям, потому что много людей осталось без крова. Сегодня город Харьков — это одна семья.

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