Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис отреагировала на российский массированный удар по Киеву, в результате которого была повреждена Киево-Печерская лавра.

Об этом сообщает посольство США в Украине со ссылкой на заявление Джули Дэвис.

Реакция США на удар по Киево-Печерской лавре

Американский дипломат сообщила, что лично увидела последствия российского удара по территории Киево-Печерской лавры и разрушения исторического памятника.

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По ее словам, во время ночной атаки пострадали не только объекты культурного наследия, но и жилые дома столицы.

— Также были удары по жилым домам, в результате которых были госпитализированы взрослые и дети. Атаки против мирных жителей и христианских святынь являются неприемлемыми. Это ужасное насилие должно прекратиться, а война должна закончиться, — подчеркнула Дэвис.

В заявлении американской стороны отдельно заявили о неприемлемости атак на гражданскую инфраструктуру и объекты, которые имеют историческое и духовное значение.

Удар России по Киево-Печерской лавре вызвал широкую международную реакцию. Представители ЕС, европейских государств и США осудили атаку на объект ЮНЕСКО и назвали ее проявлением варварства и военным преступлением.

В частности, высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что России придется отвечать за удары по гражданским и культурному наследию, а Евросоюз в ответ усиливает санкции против российского ВПК и “теневого флота”.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Бельгии и Франции также осудили атаку. Глава французской дипломатии Жан-Ноэль Барро сравнил удар по Киево-Печерской лавре с возможной бомбардировкой Нотр-Дама для французов.

После атаки СБУ установила, что российские войска атаковали Киево-Печерскую лавру дроном Герань-2 — российской версией иранского беспилотника Shahed. Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

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