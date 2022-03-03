ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

Йдуть обстріли в районах Харкова – мер Харкова про становище у місті

Антон Світличний
Йдуть обстріли в районах Харкова – мер Харкова про становище у місті

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про становище у місті після двох днів страшних обстрілів.

– Постійно тривають обстріли спальних районів та об’єктів інфраструктури. Ворог розуміє, що цим він ускладнить роботу всіх наших міських служб, – каже Ігор Терехов. – Сьогодні було завдано удару по депо з трамваями та автобусами. На жаль, кілька одиниць техніки знищено.

Зараз в Індустріальному районі триває обстріл. Йдуть точкові обстріли в інших районах. У центральній частині міста ми маємо колосальні руйнування. Усі комунальні служби працюють і вони приведені у бойову готовність. Наші комунальники працюють під вогнем. Вони всі герої!

До нас прийшла велика кількість гуманітарної допомоги. Це все необхідно людям, тому що багато людей залишилося без даху над головою. Сьогодні місто Харків – це одна сім’я.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка