Йдуть обстріли в районах Харкова – мер Харкова про становище у місті

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про становище у місті після двох днів страшних обстрілів.

– Постійно тривають обстріли спальних районів та об’єктів інфраструктури. Ворог розуміє, що цим він ускладнить роботу всіх наших міських служб, – каже Ігор Терехов. – Сьогодні було завдано удару по депо з трамваями та автобусами. На жаль, кілька одиниць техніки знищено.

Зараз в Індустріальному районі триває обстріл. Йдуть точкові обстріли в інших районах. У центральній частині міста ми маємо колосальні руйнування. Усі комунальні служби працюють і вони приведені у бойову готовність. Наші комунальники працюють під вогнем. Вони всі герої!

До нас прийшла велика кількість гуманітарної допомоги. Це все необхідно людям, тому що багато людей залишилося без даху над головою. Сьогодні місто Харків – це одна сім’я.