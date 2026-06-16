Погибший американский певец Оливер Три незадолго до авиакатастрофы сделал громкое заявление о собственных сбережениях.

В интервью на шоу Зака Санга 32-летний артист раскрыл детали своего завещания.

Кто получит деньги Оливера Три

Певец хотел, чтобы после его смерти заработанные им деньги работали на поддержку других деятелей искусства. Такое решение он объяснял тем, что не считает накопленное состояние чем-то, что принадлежит только ему.

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Именно поэтому он решил не оставлять наследство семье. Исключение музыкант готов был сделать только для оплаты обучения будущих детей в колледже.

— Когда я умру, в моем завещании прописано, что моя семья не получит ни копейки, — сказал Оливер Три.

На момент гибели артист не был женат и не имел детей.

Еще при жизни музыкант создал фонд Dr. Oliver Tree’s Art Grants for Baby Geniuses, через который планировал направлять доходы от своего творчества на поддержку художников и других деятелей искусства.

По замыслу певца, средства должны были идти непосредственно на создание искусства. Три также считал, что после смерти его музыка может цениться значительно выше.

Связи Оливера Три с Украиной и Россией

Оливер Три был известен не только благодаря своей музыке, но и эксцентричному образу и вирусным клипам.

В 2018 году артист приезжал в Киев для съемок одного из своих музыкальных видео. Над клипом работала украинская продакшн-компания 23/32 Films, а съемки проходили в разных районах столицы.

В то же время имя музыканта неоднократно упоминалось в контексте связей с Россией. Ранее он рассказывал о жизни в Москве и сотрудничал с российской группой Little Big.

Из-за этого власти Литвы в 2024 году отменили его концерт в Вильнюсе после критики со стороны общественности.

Напомним, Оливер Три погиб 14 июня в результате столкновения двух вертолетов в Бразилии. Музыкант находился в мировом турне и незадолго до трагедии выступил в Сан-Паулу.

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