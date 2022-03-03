Минцифры вместе с криптосообществом собрали около $55 млн для нашей армии и граждан Украины, которые пострадали от действий России.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Известно, что эту сумму удалось собрать в криптовалютный фонд Украины с помощью криптобиржи KUNA ($45 млн), кошелька Polkadot ($7,3 млн), проекта Everstake ($1,4 млн) и кошелька Doge ($69 тыс.).

— Присоединяйтесь к сбору средств, чтобы помочь нашей армии одержать победу в борьбе с российским оккупантом, — сообщается на сайте Минцифры.

Также не стоит забывать, что и сами украинцы могут всячески помочь нашей армии — с помощью финансирования волонтеров и организаций.

Так, можно перечислить личные средства на счет фонда Армія SOS, Повертайся живим, Мир и Ко, Крила Фенікса, People’s Project, Прихисток, и даже на криптовалютный кошелек. Также есть мультивалютный спецсчет в НБУ, а Monobank позволяет отправить средства прямо через приложение за минуту.

Помочь мирному населению можно даже через всемирную организацию Красный Крест.

Напомним, что в Украине сняты ограничения с карточек єПідтримка — пользователи могут тратить деньги за вакцинацию на свои нужды без ограничений, или же отправить армии.