Мінцифри разом із криптоспільнотою зібрали близько $55 млн для нашої армії та громадян України, які постраждали від дій Росії.

Про це повідомляє сайт міністерства.

Відомо, що цю суму вдалося зібрати до криптовалютного фонду України за допомогою криптобіржі KUNA ($45 млн), гаманця Polkadot ($7,3 млн), проєкту Everstake ($1,4 млн) та гаманця Doge ($69 тис.).

– Приєднуйтесь до збору коштів, щоб допомогти нашій армії здобути перемогу у боротьбі з російським окупантом, – повідомляється на сайті Мінцифри.

Також не варто забувати, що й самі українці можуть усіляко допомогти нашій армії – за допомогою фінансування волонтерів та організацій.

Так, можна перерахувати особисті кошти на рахунок фонду Армія SOS, Повертайся живим, Мир та Ко, Крила Фенікса, People’s Project, Прихисток, і навіть на криптовалютний гаманець. Також є мультивалютний спецрахунок в НБУ, а Monobank дозволяє відправити кошти прямо через додаток за хвилину.

Допомогти мирному населенню можна через всесвітню організацію Червоний Хрест.

Нагадаємо, що в Україні знято обмеження з карток єПідтримка – користувачі можуть витрачати гроші за вакцинацію на свої потреби без обмежень, або ж надіслати армії.