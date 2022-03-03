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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Это может спасти: деньги с єПідтримки разрешено тратить на все товары

Наташа Тарчевська редактор ленты
Это может спасти: деньги с єПідтримки разрешено тратить на все товары

Начиная со 2 марта, в Украине сняты ограничения с карточек єПідтримка, куда насчитывалась так называемая ковидная тысяча. Теперь средствами с этой карты можно рассчитаться за любые товары, а также помочь Вооруженным силам Украины.

– Ковидную тысячу можно потратить на любые продукты и товары, а также отправить на помощь ВСУ. Кстати, за шесть дней украинцы уже перевели на армию более 1,5 млрд гривен, — сообщили в Минцифре.

По состоянию на вечер 2 марта ограничения с карточек єПідтримка сняли такие украинские банки, как Монобанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, ПУМБ, Восток и Укргазбанк.

– Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-то жизнь или существенно помочь, – подчеркнули в Минцифре.

Отметим, что карту єПідтримка по-прежнему нельзя пополнить собственными средствами, однако средства на ней уже разрешено переводить на другие банковские карты и счета.

Источник: Министерство цифровой трансформации

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