Российские военные все чаще сдаются в плен организованными группами

Наступательный характер военных РФ замедлился. Это происходит благодаря неимоверному сопротивлению украинцев и ВСУ. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Все чаще офицеры и солдаты отказываются от наступления и сдаются в плен целыми организованными группами.

Один из таких случаев произошел в Николаевской области. Там украинская армия обезвредила вражеский десант, который пытался высадиться.

Часть русских наемников сразу сдалась в плен. Российский десантник позвонил по телефону матери и рассказал, где находится на самом деле. Он попросил, чтобы матери русских военных выходили на протесты с требованиями забрать российские войска из Украины.

Позже вблизи Николаева добровольно сдались в плен еще шесть российских танкистов.

В СБУ напомнили о работе Объединенного центра, куда могут позвонить матери российских солдат, желающих забрать из плена своих сыновей.

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