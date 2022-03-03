ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

Російські військові все частіше здаються в полон організованими групами

Людмила Богданова редакторка стрічки
Російські військові все частіше здаються в полон організованими групами

Наступальний характер військових РФ сповільнився. Це стається завдяки шаленому опору українців та ЗСУ. Про це повідомила Служба безпеки України.

Все частіше офіцери та солдати відмовляються від наступу та здаються в полон цілими організованими групами.

Один з таких випадків трапився у Миколаївській області. Там українська армія знешкодила ворожий десант, який намагався висадитись.

Частина російських найманців одразу здалася в полон. Російський десантник зателефонував матері і розповів, де перебуває насправді. Він попросив, щоб матері російських військових виходили на протести з вимогами забрати російські війська з України.

Пізніше поблизу Миколаєва добровільно здалися в полон ще шість російських танкістів.

В СБУ нагадали про роботу Об’єднаного центру, куди можуть зателефонувати матері російських солдатів, які хочуть забрати з полону своїх синів.

Звернення можна залишати за телефонами: +38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01 або на електронну пошту: united.centre.ssu@gmail.com

Джерело: СБУ

Фото: Офіс генпрокурора

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка