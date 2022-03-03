Сколько еще нужно смертей? Зеленский призвал закрыть небо над Украиной

Президент Владимир Зеленский призвал закрыть небо над территорией Украины.

Обстрелы нашей страны продолжаются как с территории РФ, так и с территории Беларуси, которая не объявляла Украине ни войны, ни “спецоперации”.

— Скажите, сколько нужно, чтобы людей взорвалось? Сколько нужно, чтобы разлетелось рук, ног, чтобы вы закрыли небо? Скажите! Мы будем тогда считать, – жестко обратился президент к лидерам мировых государств.

Он также подчеркнул, что в случае отказа Украина готова получить в помощь военные самолеты.