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Факты / Украина

Сколько еще нужно смертей? Зеленский призвал закрыть небо над Украиной

Наташа Тарчевська редактор ленты
Сколько еще нужно смертей? Зеленский призвал закрыть небо над Украиной

Президент Владимир Зеленский призвал закрыть небо над территорией Украины.

Обстрелы нашей страны продолжаются как с территории РФ, так и с территории Беларуси, которая не объявляла Украине ни войны, ни “спецоперации”.

— Скажите, сколько нужно, чтобы людей взорвалось? Сколько нужно, чтобы разлетелось рук, ног, чтобы вы закрыли небо? Скажите! Мы будем тогда считать, – жестко обратился президент к лидерам мировых государств.

Он также подчеркнул, что в случае отказа Украина готова получить в помощь военные самолеты.

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