Скільки ще потрібно смертей? Зеленський закликав закрити небо над Україною

Президент Володимир Зеленський закликав закрити небо над територією України.

Обстріли нашої країни тривають як з території РФ, так і з території Білорусі, яка не оголошувала Україні ані війни, ані “спецоперації”.

– Скажіть, скільки треба, щоб людей підірвалося? Скільки треба, щоб розлетілося рук, ніг, щоб ви закрили небо? Скажіть! Ми будемо тоді рахувати, – жорстко звернувся президент до лідерів світових держав.

Він також наголосив, що у разі відмови Україна готова отримати на підмогу військові літаки.