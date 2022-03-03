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Факти / Україна

Скільки ще потрібно смертей? Зеленський закликав закрити небо над Україною

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Скільки ще потрібно смертей? Зеленський закликав закрити небо над Україною

Президент Володимир Зеленський закликав закрити небо над територією України.

Обстріли нашої країни тривають як з території РФ, так і з території Білорусі, яка не оголошувала Україні ані війни, ані “спецоперації”.

– Скажіть, скільки треба, щоб людей підірвалося? Скільки треба, щоб розлетілося рук, ніг, щоб ви закрили небо? Скажіть! Ми будемо тоді рахувати, – жорстко звернувся президент до лідерів світових держав.

Він також наголосив, що у разі відмови Україна готова отримати на підмогу військові літаки.

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