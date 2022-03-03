В Украине ликвидирован замкомандующий армии РФ Суховецкий

Заместитель командующего 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа России, генерал-майор Андрей Суховецкий убит в ходе боевых действий на территории Украины.

Об этом сначала заявили росСМИ, затем – подтвердил корреспондент Радио Свобода, которому сообщили о смерти Суховецкого в кировском областном отделении Всероссийской общественной организации ветеранов Боевое братство.

Тем временем Министерство обороны России официально эту информацию так и не подтвердило.

Кто такой Андрей Суховецкий

Суховецкому было 47 лет. Его назначили заместителем командующего армией осенью 2021 года. До этого он на протяжении трех лет командовал седьмой десантно-штурмовой дивизией в Новороссийске.

Андрей Суховецкий окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военную академию имени Фрунзе и Академию Генерального штаба.

По состоянию на 3 марта он – самый высокопоставленный российский военный, о гибели которого стало известно в ходе нападения России на Украину.

Напомним, в 5 утра 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о нападении его страны на Украину, завуалированно назвав это “спецоперацией на Донбассе” якобы после обращения ОРДЛО за военной помощью.

После этого начали появляться сообщения о ракетных обстрелах Киева, Краматорска, Харькова, Одессы, Бердянска и других городов Украины.

Президент Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации.

США и Европа начали применять к России санкции, призывая Кремль вывести войска и прекратить войну.

Кремль, тем временем, пытается отрицать намерения оккупации Украины, заявляя, что ставит целью “демилитаризацию и денацификацию” нашей страны.