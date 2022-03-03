В Україні ліквідовано заступника командувача армії РФ Суховецького

Заступника командувача 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу Росії генерал-майора Андрія Суховецького вбили під час бойових дій на території України.

Про це спочатку заявили росЗМІ, потім підтвердив кореспондент Радіо Свобода, якому повідомили про смерть Суховецького в кіровському обласному відділенні Всеросійської громадської організації ветеранів Бойове братство.

Тим часом, міністерство оборони Росії офіційно цю інформацію так і не підтвердило.

Хто такий Андрій Суховецький

Суховецькому було 47 років. Його призначили заступником командувача армії восени 2021 року. До цього він протягом трьох років командував сьомою десантно-штурмовою дивізією у Новоросійську.

Андрій Суховецький закінчив Рязанське вище повітрянодесантне командне училище, Військову академію імені Фрунзе та Академію Генерального штабу.

Станом на 3 березня він – найвищий російський військовий, про загибель якого стало відомо в ході нападу Росії на Україну.

Нагадаємо, о 5-й ранку 24 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про напад його країни на Україну, завуальовано назвавши це “спецоперацією на Донбасі” нібито після звернення ОРДЛО за військовою допомогою.

Після цього почали з’являтися повідомлення про ракетні обстріли Києва, Краматорська, Харкова, Одеси, Бердянська та інших міст України.

Президент Зеленський підписав указ про проведення загальної мобілізації.

США та Європа почали застосовувати до Росії санкції, закликаючи Кремль вивести війська та припинити війну.

Кремль тим часом намагається заперечувати наміри окупації України, заявляючи, що ставить за мету “демілітаризацію та денацифікацію” нашої країни.