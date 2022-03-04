На дев’ятий день війни Росії проти України основні зусилля російських військових зосереджені на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах.

Угруповання агресора вичерпали основну частину оперативних резервів та почали підготовку до перекидання додаткових сил і засобів із Південного та Східного військових округів. Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань введені в операцію.

На всіх напрямках противник має втрати, демотивовані загарбники здаються в полон та кидають техніку. Про це повідомляють у Генштабі Збройних сил України.

За словами наших військових, на волинському напрямку противник перейшов до оборонних дій у районах населених пунктів Поліське та Кухарі. Не виключено, що можуть бути провокації на кордоні, щоб втягнути збройні сили Білорусі у війну проти України.

На поліському напрямку агресор проводить наступальну операцію у смузі Козаровичи, Вишгород, Фастів, Обухів. Він зосередив зусилля на напрямку Бишів, Українка. У боротьбі за рубежі в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів ворог частково втратив наступальний потенціал.

Основні сили противника блоковано та зупинено в районі Макарова. Агресор відійшов від Бучі та аеродрому Гостомель.

На сіверському напрямку російські загарбники проводять наступальну операцію у смузі Остер, Зазим’я, Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках до Києва. Одночасно ворог проводить перегрупування, щоб продовжити наступ у напрямку Броварів.

На слобожанському напрямку агресор проводить наступальну операцію, зосереджуючи зусилля на напрямку Новомосковська, блокує Харків з півночі, захопив Балаклею. Противник не досяг успіху в районі Охтирки і зосередив основні сили в районі Гадяча та Зіньківа.

На донецькому напрямку агресор продовжує наступальні дії для розвитку тактичного успіху на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямках, вийшов до населеного пункту Новоолександрівка. Маючи значну перевагу в техніці, противник оточив Маріуполь.

На луганському напрямку російські військові ведуть бойові дії в напрямку Старобільська, а на Таврійському – зосередили зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ і продовжують наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь.

На Миколаївському напрямку українські захисники зупинили загарбників, але ті частковий успіх мають на напрямку Вознесенська.

Також у Генштабі зазначають, що помітили переміщення великої кількості автомобільної техніки з тимчасово окупованої території Криму, в якій російські військові перевозять злочинців з місць виконання покарань для організації безладів у Миколаївській області.

У Чорному морі морське угруповання агресора виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили українських ВМС.

Одночасно противник продовжує підготовку до висадки морського десанту в районах Затока, Чорноморськ. Прикривають групи загін кораблів вогневої підтримки і ракетна катерна ударна група.

Крім того, на чорноморському узбережжі фіксують залучення бомбардувальників Су-24М та скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття забезпечують винищувачі Су-30СМ.