По состоянию на сегодняшний день Беларусь пока не готова принять участие в боевых действиях против Украины на стороне российских войск. В этой стране пока не проводится мобилизация в объеме, достаточном для привлечения к войне в нашем государстве.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя ситуацию на Волыни.

– Что касается Волыни, я бы не преувеличивал риски, которые есть с белорусской стороны. Периодически появляется информация, что там есть какая-то активизация, мобилизация и так далее. Но когда ты проверяешь эту информацию: на сегодняшний день там нет мобилизации в том объеме, которого было бы достаточно, чтобы Беларусь приняла участие в боевых действиях. По крайней мере, на сегодняшний день Беларусь не участвует (в военных действиях в Украине, — Ред.), и у нас нет информации, что она готова принять участие в боевых действиях на стороне РФ. Это официальная информация, – подчеркнул Подоляк.

В то же время, он отметил, что Беларусь действительно предоставила свою территорию для действий российской армии (в частности для запуска ракет и наступления войск РФ) в рамках так называемых союзнических отношений между Москвой и Минском.

– Но на сегодняшний день нет угрозы прямого вторжения Беларуси, втягивания их в наземную операцию, — добавил Подоляк.

Советник руководителя ОПУ также прокомментировал ситуацию вокруг других крупных городов Украины. Подоляк, в частности, выразил уверенность, что город Одесса устоит в случае наступления врага.

– Они (войска РФ, – Ред.) рассеялись по всей стране, они думают, что контролируют какие-то территории. Нет, там есть наши люди, наши ребята, уничтожающие технику, живую силу противника… В Одессе у нас все восемь дней они (войска РФ, — Ред.) “десантируются”. И есть фантастический мем, который точно указывает, где должны быть российские корабли. Одесса точно не упадет, чтобы они не думали. Николаев не упал. Херсон – другая ситуация, потому что там прямая дорога из Крыма, – объяснил Подоляк.