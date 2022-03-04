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Факты / Украина

Более 9 тыс. человек за восемь дней войны: Генштаб озвучил потери войск РФ

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Более 9 тыс. человек за восемь дней войны: Генштаб озвучил потери войск РФ

Общие боевые потери России с 24 февраля, когда она начала вторжение в Украину, по 4 марта ориентировочно составляют уже 9 166 военных личного состава.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Также агрессор уже потерял 251 танк, 939 боевых бронированных машин и 105 артиллерийских систем.

Другие потери врага по состоянию на 4 марта:

  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 50;
  • средства противовоздушной обороны (ПВО) – 18;
  • самолеты – 33 (уточняется);
  • вертолеты – 37 (информация уточняется);
  • автомобильная техника – 404;
  • легкие скоростные катера – 2;
  • цистерны – 60;
  • БПЛА (беспилотники) оперативно-тактического уровня – 3.

Данные о потерях российских захватчиков уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что на девятый день войны России против Украины основные усилия российских военных сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

Но по всем направлениям противник имеет потери, демотивированные захватчики сдаются в плен и бросают технику.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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