Общие боевые потери России с 24 февраля, когда она начала вторжение в Украину, по 4 марта ориентировочно составляют уже 9 166 военных личного состава.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Также агрессор уже потерял 251 танк, 939 боевых бронированных машин и 105 артиллерийских систем.

Другие потери врага по состоянию на 4 марта:

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 50;

средства противовоздушной обороны (ПВО) – 18;

самолеты – 33 (уточняется);

вертолеты – 37 (информация уточняется);

автомобильная техника – 404;

легкие скоростные катера – 2;

цистерны – 60;

БПЛА (беспилотники) оперативно-тактического уровня – 3.

Данные о потерях российских захватчиков уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что на девятый день войны России против Украины основные усилия российских военных сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

Но по всем направлениям противник имеет потери, демотивированные захватчики сдаются в плен и бросают технику.