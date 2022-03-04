Станом на сьогодні Білорусь поки що не готова взяти участь у бойових діях проти України на стороні російський військ. У цій країні наразі не проводиться мобілізація в обсязі, достатньому для залучення до війни в нашій державі.

Про це розповів сьогодні на пресконференції радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи ситуацію на Волині.

– Щодо Волині, я б не перебільшував ризики, які є з білоруського боку. Періодично з’являється інформація, що там є якась активізація, мобілізація і так далі. Але коли ти перевіряєш цю інформацію: на сьогодні там немає мобілізації в тому обсязі, яка була б достатньою, щоб Білорусь взяла участь у бойових діях. Принаймні на сьогодні Білорусь не бере участі (у воєнних діях в Україні, – Ред.), і в нас немає інформації, що вона готова взяти участь у бойових діях на стороні РФ. Це офіційна інформація, – наголосив Подоляк.

Водночас він зазначив, що Білорусь дійсно надала свою територію для дій російської армії (зокрема для запуску ракет та наступу військ РФ) у рамках так званих союзницьких відносин між Москвою та Мінськом.

– Але на сьогодні немає загрози прямого вторгнення Білорусі, втягнення їх у наземну операцію, – додав Подоляк.

Радник керівника ОПУ також прокоментував ситуацію навколо інших великих міст України. Подоляк, зокрема, висловив упевненість, що місто Одеса вистоїть у разі наступу ворога.

– Вони (війська РФ, – Ред.) розсіялися по всій країні, вони думають, що контролюють якісь території. Ні, там є наші люди, наші хлопці, які знищують техніку, живу силу противника… В Одесі в нас всі вісім днів вони (війська РФ, – Ред.) “десантуються”. І є фантастичний мем, який точно каже, де мають бути російські кораблі. Одеса точно не впаде, щоб вони собі не думали. Миколаїв не впав. Херсон – інша ситуація, тому що там пряма дорога із Криму, – пояснив Подоляк.