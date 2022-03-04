Парламент Литвы призывает закрыть небо над ядерными объектами и гуманитарными коридорами в Украине

Комитет по иностранным делам Сейма Литовской Республики 4 марта утвердил документ с призывом открыть в Украине гуманитарные коридоры, а также обеспечить защиту этих коридоров и ядерных объектов с помощью закрытия неба над частью страны.

– Санкции, введенные против кремлевского режима, скорее навредят, чем остановят Россию, и поэтому Запад должен быть готов твердо противостоять российской агрессии, – говорится в документе.

Там приветствуют жесткие санкции, введенные ЕС, а также финансовую и военную поддержку Украины.

Литовский парламент осудил военную агрессию, преступления против человечности и военные преступления, совершаемые Российской Федерацией при соучастии Республики Беларусь против суверенной Украины.

Там выражают полную солидарность с Украиной и ее народом и призывают государства-члены ЕС и члены их парламентов мобилизовать всю свою политическую поддержку Украины и дать возможность институтам ЕС принять меры по предоставлению Украине кандидата в члены ЕС.

– Призываем парламенты демократических государств добиваться открытия гуманитарных коридоров на территории Украины, в частности через механизм ООН, для обеспечения безопасного выхода из зон боевых действий и территорий, незаконно оккупированных и контролируемых РФ. Также мы выступаем за объявление бесполетной зоны в небе над зелеными коридорами и украинскими атомными электростанциями и хранилищами ядерных отходов, – сказано в документе.

В Литве подчеркивают, что объявление бесполетной зоны проложит путь для вышеупомянутых стран, чтобы принять активные меры, позволяющие миротворцам Организации Объединенных Наций обеспечить безопасность.