ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Мир

Парламент Литвы призывает закрыть небо над ядерными объектами и гуманитарными коридорами в Украине

Анастасия Гевко редактор ленты
литва

Комитет по иностранным делам Сейма Литовской Республики 4 марта утвердил документ с призывом открыть в Украине гуманитарные коридоры, а также обеспечить защиту этих коридоров и ядерных объектов с помощью закрытия неба над частью страны.

– Санкции, введенные против кремлевского режима, скорее навредят, чем остановят Россию, и поэтому Запад должен быть готов твердо противостоять российской агрессии, – говорится в документе.

Там приветствуют жесткие санкции, введенные ЕС, а также финансовую и военную поддержку Украины. 

Литовский парламент осудил военную агрессию, преступления против человечности и военные преступления, совершаемые Российской Федерацией при соучастии Республики Беларусь против суверенной Украины. 

Там выражают полную солидарность с Украиной и ее народом и призывают государства-члены ЕС и члены их парламентов мобилизовать всю свою политическую поддержку Украины и дать возможность институтам ЕС принять меры по предоставлению Украине кандидата в члены ЕС. 

– Призываем парламенты демократических государств добиваться открытия гуманитарных коридоров на территории Украины, в частности через механизм ООН, для обеспечения безопасного выхода из зон боевых действий и территорий, незаконно оккупированных и контролируемых РФ. Также мы выступаем за объявление бесполетной зоны в небе над зелеными коридорами и украинскими атомными электростанциями и хранилищами ядерных отходов, – сказано в документе.

В Литве подчеркивают, что объявление бесполетной зоны проложит путь для вышеупомянутых стран, чтобы принять активные меры, позволяющие миротворцам Организации Объединенных Наций обеспечить безопасность.

Читайте
Российские захватчики не дали добро на зеленый коридор для гумпомощи на Херсонщину – ОГА

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка