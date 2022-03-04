Парламент Литви закликає закрити небо над ядерними об’єктами та гуманітарними коридорами в Україні

Комітет із закордонних справ Сейму Литовської Республіки 4 березня затвердив документ із закликом відкрити в Україні гуманітарні коридори, а також забезпечити захист цих коридорів та ядерних об’єктів за допомогою закриття неба над частиною країни.

– Санкції, введені проти кремлівського режиму, швидше зашкодять, ніж зупинять Росію, і тому Захід має бути готовим твердо протистояти російській агресії, – йдеться у документі.

Там вітають жорсткі санкції, запроваджені ЄС, а також фінансову та військову підтримку України.

Литовський парламент засудив військову агресію, злочини проти людяності та військові злочини, які вчиняються Російською Федерацією за участю Республіки Білорусь проти суверенної України.

Там висловлюють повну солідарність з Україною та її народом та закликають держави-члени ЄС та члени їх парламентів мобілізувати всю свою політичну підтримку України та дати можливість інститутам ЄС вжити заходів щодо надання Україні кандидата у члени ЄС.

– Закликаємо парламенти демократичних держав домагатися відкриття гуманітарних коридорів на території України, зокрема через механізм ООН, для забезпечення безпечного виходу із зон бойових дій та територій, незаконно окупованих та контрольованих РФ. Також ми виступаємо за оголошення безпольотної зони у небі над зеленими коридорами та українськими атомними електростанціями та сховищами ядерних відходів, – сказано у документі.

У Литві наголошують, що оголошення безпольотної зони прокладе шлях для вищезгаданих країн, щоб вжити активних заходів, які дають змогу миротворцям Організації Об’єднаних Націй забезпечити безпеку.