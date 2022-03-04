Российские захватчики не дали добро на зеленый коридор для гумпомощи на Херсонщину – ОГА

Глава Херсонской обладминистрации Геннадий Лагута рассказал о том, что российские захватчики не пропускают гуманитарную помощь на Херсонщину.

– Украинские власти сформировали 19 фур для обеспечения нужд Херсона и области наиболее необходимым. А теперь рашисты говорят, что сами обеспечат гуманитарную помощь. Мы и дальше будем требовать от оккупантов возможности подвоза украинской гуманитарной помощи, – сообщил Лагута.

Напомним, по данным МВД, российские агрессоры отправили на юг Украины несколько автобусов с “ряжеными” из оккупированного Крыма. Таким образом страна-агрессор планирует устроить провокации.

Подобный инцидент произошел в Мелитополе 3 марта. Российские захватчики привезли туда автомобиль с продуктами питания, после чего выстроили перед ним очередь из 50-60 человек.