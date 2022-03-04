ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Украина

Российские захватчики не дали добро на зеленый коридор для гумпомощи на Херсонщину – ОГА

Анастасия Гевко редактор ленты
Российские захватчики не дали добро на зеленый коридор для гумпомощи на Херсонщину – ОГА

Глава Херсонской обладминистрации Геннадий Лагута рассказал о том, что российские захватчики не пропускают гуманитарную помощь на Херсонщину. 

– Украинские власти сформировали 19 фур для обеспечения нужд Херсона и области наиболее необходимым. А теперь рашисты говорят, что сами обеспечат гуманитарную помощь. Мы и дальше будем требовать от оккупантов возможности подвоза украинской гуманитарной помощи, – сообщил Лагута. 

Напомним, по данным МВД, российские агрессоры отправили на юг Украины несколько автобусов с “ряжеными” из оккупированного Крыма. Таким образом страна-агрессор планирует устроить провокации.

Подобный инцидент произошел в Мелитополе 3 марта. Российские захватчики привезли туда автомобиль с продуктами питания, после чего выстроили перед ним очередь из 50-60 человек.

Читайте
В Мелитополе украинцы вышли на митинг против военных РФ и мародеров

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка