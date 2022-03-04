4 марта в Мелитополе Запорожской области прошел очередной митинг против вражеских путинских войск.

Накануне они обстреляли вышедших на улицу Мелитополя мирных жителей, чтобы отстаивать право на независимость.

На кадрах видео заметны сотни неравнодушных людей: они скандируют украинские лозунги и держат в руках украинские флаги.

Кроме обвинений РФ в военных преступлениях, участники протеста осудили действия мародеров, среди которых не первый день оказываются и местные жители.

Напомним, что Мелитополь оказался под ударом путинских войск в первый день войны, 24 февраля. Бои с агрессором шли не только на окраинах города, но и в самом Мелитополе.