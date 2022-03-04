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Факти / Україна

У Мелітополі українці вийшли на мітинг проти військових РФ і мародерів

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
У Мелітополі українці вийшли на мітинг проти військових РФ і мародерів

4 березня у Мелітополі Запорізької області пройшов черговий мітинг проти ворожих путінських військ.

Напередодні вони обстріляли мирних мешканців, які вийшли на вулиці Мелітополя, щоби відстоювати право на незалежність.

На кадрах відео помітно сотні небайдужих людей, які скандують українські гасла і тримають у руках українські прапори.

Окрім звинувачень РФ у військових злочинах, учасники протесту засудили дії мародерів, серед яких не перший день поспіль опиняються й місцеві мешканці.

Нагадаємо, що Мелітополь опинився під ударом путінських військ у перший день війни, 24 лютого. Бої з агресором точилися не лише на околицях міста, а й у самому Мелітополі.

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