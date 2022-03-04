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Факты / Украина

С начала войны РФ выпустила по Украине более 480 ракет – Минобороны США

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С начала войны РФ выпустила по Украине более 480 ракет – Минобороны США

С начала российского вторжения враг выпустил более 480 ракет по Украине. Большинство из них были запущены с мобильных установок, завезенных на нашу территорию, еще более 160 – из России, 70 – из Беларуси и 10 – из Черного моря. Об этом сообщает Минобороны США.

Кроме того, в Пентагоне заявили, что РФ уже направила около 90% боевой мощи, которую она собрала для своего вторжения в Украину.

Российские войска, которые, похоже, пытаются добраться до Киева, встретили сильное сопротивление и проблемы со снабжением, – подчеркнул высокопоставленный чиновник по обороне.

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За два дня отработки аэродрома и военной базы возле Херсона в поселке Куйбышево украинской армии удалось уничтожить около 245 единиц техники противника и 30 вертолетов.

Также захватчики понесли значительные потери личного состава и остались без топлива. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Фото: Минобороны

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