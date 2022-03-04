З початку російського вторгнення ворог випустив понад 480 ракет по Україні. Більшість з них них були запущені з мобільних установок, завезених на нашу територію, ще понад 160 – з Росії, 70 – з Білорусі та 10 – з Чорного моря. Про це повідомляє Міноборони США.

Крім того, у Пентагоні заявили, що РФ вже направила приблизно 90% бойової потужності, яку вона зібрала для свого вторгнення в Україну.

Російські війська, які, схоже, намагаються дістатися до Києва, зустріли сильний опір і проблеми з постачанням, – наголосив високопоставлений чиновник з оборони.

Раніше ми повідомляли, що за два дні відпрацювання аеродрому та військової бази біля Херсона в селищі Куйбишеве українській армії вдалося знищити близько 245 одиниць техніки противника та 30 вертольотів.

Також загарбники зазнали значних втрат особового складу і залишилися без палива. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Фото: