Мужественность Херсона вдохновляет: Кулеба призвал мир высказать поддержку украинскому городу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает весь мир высказаться в поддержку мужественности украинского Херсона, чьи жители протестуют против российской оккупации прямо перед вооруженными солдатами Российской Федерации.

Министр также опубликовал хэштег, которым предлагает отмечать посты поддержки – #CourageousKherson.

Courageous Kherson inspires Ukraine and the world! Thousands of peaceful Ukrainians protest Russian occupation in front of armed Russian soldiers. What a spirit. I call on everyone around the globe: express your support for the fearless Ukrainians in Kherson! #CourageousKherson pic.twitter.com/olZoMs6ebm

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2022