ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

Мужність Херсона надихає: Кулеба закликав світ висловити підтримку українському місту

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Мужність Херсона надихає: Кулеба закликав світ висловити підтримку українському місту

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає весь світ висловитись на підтримку мужності українського Херсона, чиї мешканці протестують проти російської окупації прямо перед озброєними солдатами Російської Федерації.

– Мужній Херсон надихає Україну та світ! Тисячі мирних українців протестують проти російської окупації перед озброєними російськими солдатами. Який дух. Закликаю всіх у всьому світі: висловіть свою підтримку безстрашним українцям! – закликав Дмитро Кулеба.

Міністр також опублікував хештег, яким пропонує відзначати пости підтримки – #CourageousKherson.

Читайте
Не здається ніхто: у Херсоні жителі вийшли на мітинг проти російських загарбників

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка