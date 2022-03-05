Мужність Херсона надихає: Кулеба закликав світ висловити підтримку українському місту

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає весь світ висловитись на підтримку мужності українського Херсона, чиї мешканці протестують проти російської окупації прямо перед озброєними солдатами Російської Федерації.
– Мужній Херсон надихає Україну та світ! Тисячі мирних українців протестують проти російської окупації перед озброєними російськими солдатами. Який дух. Закликаю всіх у всьому світі: висловіть свою підтримку безстрашним українцям! – закликав Дмитро Кулеба.
Міністр також опублікував хештег, яким пропонує відзначати пости підтримки – #CourageousKherson.
Courageous Kherson inspires Ukraine and the world! Thousands of peaceful Ukrainians protest Russian occupation in front of armed Russian soldiers. What a spirit. I call on everyone around the globe: express your support for the fearless Ukrainians in Kherson! #CourageousKherson pic.twitter.com/olZoMs6ebm
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2022