МВФ рассмотрит запрос Украины на $1,4 млрд финпомощи на следующей неделе

Из-за военной агрессии Российской Федерации Украина, помимо человеческих жертв, понесла значительный экономический ущерб. Уже ясно, что стране придется столкнуться со значительными затратами на восстановление и реконструкцию.

На следующей неделе МВФ рассмотрит запрос Киева на $1,4 млрд финансовой помощи.

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на странице Международного валютного фонда в субботу, 5 марта.

– Морские порты и аэропорты закрыты и повреждены или разрушены, как и многие дороги и мосты. Хотя очень сложно оценить потребности в финансировании именно на этом этапе, уже ясно, что Украина столкнется со значительными затратами на восстановление и реконструкцию, – говорится в заявлении.

В МВФ подчеркивают, что хотя ситуация и остается крайне нестабильной, а перспективы подвержены чрезвычайной неопределенности, экономические последствия войны в Украине для мира уже очень серьезны.

– Цены на энергоносители и сырьевые товары, включая пшеницу и другие зерновые, резко выросли, что усилило инфляционное давление из-за сбоев в цепочке поставок и восстановления после пандемии Covid-19. Ценовые потрясения окажут влияние во всем мире, особенно на бедные домохозяйства, для которых продукты питания и топливо составляют более высокую долю расходов, – считают в МВФ.

Как отмечается, в случае эскалации ситуации экономический ущерб будет еще более разрушительным, а санкции в отношении России окажут существенное влияние в том числе и на мировую экономику и финансовые рынки со значительными последствиями для других стран.

– Этот кризис приведет к сложным политическим компромиссам, еще больше усложнив политический ландшафт по мере того, как мировая экономика восстанавливается после пандемического кризиса, – прогнозируют в Фонде.

МВФ подчеркивает, что санкции, которые уже объявили против Центрального банка РФ, серьезно ограничат его доступ к международным резервам для поддержки своей валютно-финансовой системы, тогда как международные санкции в отношении банковской системы России и исключение ряда банков из SWIFT существенно подорвали способность этой страны получать платежи за экспорт, оплачивать импорт и участвовать в трансграничных финоперациях.

– Хотя еще слишком рано предсказывать все последствия этих санкций, мы уже наблюдаем резкое снижение цен на активы, а также обменного курса рубля, – сообщили в МВФ.

Там добавили, что наиболее подверженными риску нехватки и перебоев с поставками будут страны, которые имеют очень тесные экономические связи с Россией и Украиной.

Так, Молдова уже запросила у МВФ расширение и изменение существующей программы поддержки, чтобы помочь покрыть расходы, связанные с текущим кризисом. Персонал Фонда активно обсуждает варианты с молдавскими властями.

МВФ планирует консультировать страны в отношении того, как откалибровать свою макроэкономическую политику, чтобы справляться с целым рядом побочных эффектов, в том числе – сбоями в торговле, ценами на продукты питания и другие товары и финансовыми рынками.