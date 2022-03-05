МВФ розгляне запит України на $1,4 млрд фіндопомоги наступного тижня

Через військову агресію Російської Федерації Україна, крім людських жертв, зазнала значних економічних збитків. Вже ясно, що країні доведеться зіткнутися із значними витратами на відновлення та реконструкцію.

Наступного тижня МВФ розгляне запит Києва на $1,4 млрд фінансової допомоги.

Про це сказано у заяві, опублікованій на сторінці Міжнародного валютного фонду у суботу, 5 березня.

– Морські порти та аеропорти закриті та пошкоджені або зруйновані, як і багато доріг та мостів. Хоча дуже складно оцінити потреби у фінансуванні саме на цьому етапі, вже ясно, що Україна зіткнеться із значними витратами на відновлення та реконструкцію, – йдеться у заяві.

У МВФ наголошують, що хоча ситуація і залишається вкрай нестабільною, а перспективи схильні до надзвичайної невизначеності, економічні наслідки війни в Україні для світу вже дуже серйозні.

– Ціни на енергоносії та сировинні товари, включаючи пшеницю та інші зернові, різко зросли, що посилило інфляційний тиск через збої в ланцюжку поставок та відновлення після пандемії Covid-19. Цінові потрясіння вплинуть у всьому світі, особливо на бідні домогосподарства, для яких продукти харчування та паливо становлять вищу частку витрат, – вважають у МВФ.

Як зазначається, у разі ескалації ситуації економічний збиток буде ще більш руйнівним, а санкції щодо Росії вплинуть у тому числі і на світову економіку та фінансові ринки зі значними наслідками для інших країн.

– Ця криза призведе до складних політичних компромісів, ще більше ускладнивши політичний ландшафт у міру того, як світова економіка відновлюється після пандемічної кризи, – прогнозують у Фонді.

МВФ наголошує, що санкції, які вже оголосили проти Центрального банку РФ, серйозно обмежать його доступ до міжнародних резервів для підтримки своєї валютно-фінансової системи, тоді як міжнародні санкції щодо банківської системи Росії та виключення низки банків із SWIFT суттєво підірвали здатність цієї країни отримувати платежі за експорт, оплачувати імпорт та брати участь у транскордонних фінопераціях.

– Хоча ще зарано передбачати всі наслідки цих санкцій, ми вже спостерігаємо різке зниження цін на активи, а також обмінного курсу рубля, – повідомили у МВФ.

Там додали, що найбільш схильні до ризику нестачі і перебоїв з поставками будуть країни, які мають дуже тісні економічні зв’язки з Росією та Україною.

Так, Молдова вже запросила МВФ розширення і зміну існуючої програми підтримки, щоб допомогти покрити витрати, пов’язані з поточною кризою. Персонал Фонду активно обговорює варіанти з молдавською владою.

МВФ планує консультувати країни щодо того, як відкалібрувати свою макроекономічну політику, щоб справлятися з цілою низкою побічних ефектів, у тому числі – збоями у торгівлі, цінами на продукти харчування та інші товари та фінансовими ринками.