Личности более 550 убитых и плененных в Украине россиян удалось идентифицировать

Украина смогла идентифицировать личности более 550 убитых и плененных на нашей земле россиян. Полный список имен и данных, которые удалось выяснить, начали обнародовать в эфире всех украинских медиа в 14.00.

– Украина идентифицировала и подытожила информацию о части убитых и пленных российских военнослужащих, участвовавших в войне против Украины. Сейчас в едином реестре уже есть информация о 550 идентифицированных лицах, – говорится в сообщении.

Украинцев и всех, кто может это сделать, призывают распространять эту информацию среди граждан России, чтобы они доносили ее до семей погибших и пленных военнослужащих Российской Федерации.