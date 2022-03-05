Личности более 550 убитых и плененных в Украине россиян удалось идентифицировать

Украина смогла идентифицировать личности более 550 убитых и плененных на нашей земле россиян. Полный список имен и данных, которые удалось выяснить, начали обнародовать в эфире всех украинских медиа в 14.00.
– Украина идентифицировала и подытожила информацию о части убитых и пленных российских военнослужащих, участвовавших в войне против Украины. Сейчас в едином реестре уже есть информация о 550 идентифицированных лицах, – говорится в сообщении.
Украинцев и всех, кто может это сделать, призывают распространять эту информацию среди граждан России, чтобы они доносили ее до семей погибших и пленных военнослужащих Российской Федерации.
– Россияне, предупредите других, что вас здесь не ждут, это наша земля, наша Украина. Следующих непрошеных гостей будет ждать то же самое. Дальше только больше! – сказано в заявлении.