Втрати Росії в Україні на 10 березня 2022 року понад 12 тисяч військових. Україна змогла ідентифікувати особи понад 550 убитих на нашій землі та полонених росіян. Повний список імен та даних, які вдалося з’ясувати, почали оприлюднювати в ефірі всіх українських медіа 5 березня о 14.00.

– Україна ідентифікувала та підсумувала інформацію про частину вбитих та полонених російських військовослужбовців, які брали участь у війні проти України. Наразі в єдиному реєстрі вже є інформація про 550 ідентифікованих осіб, – йдеться у повідомленні.

Українців та всіх, хто може це зробити, закликають поширювати цю інформацію серед громадян Росії, щоб вони доносили її до сімей загиблих та полонених військовослужбовців Російської Федерації.

– Росіяни, попередьте інших, що на вас тут не чекають, це наша земля, наша Україна. На наступних непроханих гостей чекатиме те саме. Далі тільки більше! – сказано у заяві.

Список загиблих російських військових в Україні на 10 березня 2022