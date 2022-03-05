Российские оккупанты удерживают персонал Чернобыльской АЭС уже десятые сутки.

Об этом в эфире телеканала Рада сообщил мэр Славутича Юрий Фомичев.

По словам городского головы, люди очень истощены.

– Смена, которая в тот день была на работе, остается там. Мы не можем заменить людей. И они уже 10-е сутки работают свою смену. Они разделились на две группы и сменяют друг друга, но они устали морально, они устали физически. А это опасность для ядерного объекта, — сказал Юрий Фомичев.

Кроме того, вся техника оккупанта, которая проезжает в Чернобыльскую зону, на колесах везет радиоактивную пыль на всю территорию Украины, в направлении Киева, в частности.

По словам мэра Славутича, есть ограниченная связь с работниками станции, но нет согласованного “зеленого коридора” для их замены.

Он также подчеркнул, что опасными могут быть вибрации, создающие проход вражеской техники.

— Если там еще начнутся военные действия, это может плохо повлиять на 4-й энергоблок, на его нестабильные конструкции. Обрушение этих нестабильных конструкций может привести к значительному выбросу радиоактивной пыли. Поэтому там опасно, – подчеркнул мэр Славутича Юрий Фомичев.

По его словам, таких прецедентов как с захватом АЭС в мире еще не было.

Ранее сообщалось, что российские агрессоры, захватившие и удерживающие Чернобыльскую АЭС, испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение.