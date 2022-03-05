Російські окупанти утримують персонал Чорнобильської АЕС вже десяту добу.

Про це в ефірі телеканалу Рада повідомив мер Славутича Юрій Фомічев.

За словами міського голови, люди дуже виснажені.

– Зміна, яка в той день була на роботі, залишається там. Ми не можемо замінити людей. І вони вже 10-ту добу працюють свою зміну. Вони розділилися на дві групи і змінюють один одного, але вони втомились морально, вони втомились фізично. А це є небезпека для ядерного об’єкта, – сказав Юрій Фомічев.

Крім того, уся техніка окупанта, яка проїжджає Чорнобильську зону, на колесах везе радіоактивний пил на всю територію України, в напрямку Києва зокрема.

За словами мера Славутича, є обмежений зв’язок із працівниками станції, але немає погодженого “зеленого коридору” для їхньої заміни.

Він також наголосив, що небезпечними можуть бути вібрації, які створює прохід ворожої техніки.

– Якщо там ще почнуться воєнні дії, то це може погано вплинути на 4-й енергоблок, на його нестабільні конструкції. Обвал тих нестабільних конструкцій може призвести до значного викиду радіоактивного пилу. Тому там небезпечно, – наголосив мер Славутича Юрій Фомічев.

За його словами, таких прецедентів, як із захопленням АЕС, у світі ще не було.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти, які захопили і утримують Чорнобильську АЕС, зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення.