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Факты / Украина

Украина бойкотирует компании, который до сих пор не ушли с рынка РФ компании

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Украина бойкотирует компании, который до сих пор не ушли с рынка РФ компании

О решении бойкотировать до сих пор не ушедших из РФ мировых торговых гигантов, сообщает Центр Противодействия Дезинформации. Речь идет о 5 компаниях с самым большим оборотом в мире.

По данным Transparency International Ukraine, с российского рынка до сих пор не ушли:

  • Nestlé;
  • P&G;
  • Unilever;
  • Coca-Cola;
  • Danone.

Украинский рынок расценивает это как пренебрежение. Гипермаркеты Fozzy Group (в которые, в частности, входят Сильпо и Фора), а также VARUS и NOVUS бойкотируют Coca-Cola после отказа компании выйти с рынка РФ. В указанных торговых сетях начали массово убирать с полок своих магазинов ассортимент под этим брендом, сообщили в Центре Противодействия Дезинформации.

В последнем также призвали названные мировые бренды прекратить работу с убийцей мирного населения.

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Ранее мы рассказывали, что вслед за рядом известных фэшн-бутиков о решении прекратить работу в России сообщила группа Kering.

К компании относятся люксовые бренды как Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Brioni и Pomellato.

Фото: Unsplash

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