О решении бойкотировать до сих пор не ушедших из РФ мировых торговых гигантов, сообщает Центр Противодействия Дезинформации. Речь идет о 5 компаниях с самым большим оборотом в мире.

По данным Transparency International Ukraine, с российского рынка до сих пор не ушли:

Nestlé;

P&G;

Unilever;

Coca-Cola;

Danone.

Украинский рынок расценивает это как пренебрежение. Гипермаркеты Fozzy Group (в которые, в частности, входят Сильпо и Фора), а также VARUS и NOVUS бойкотируют Coca-Cola после отказа компании выйти с рынка РФ. В указанных торговых сетях начали массово убирать с полок своих магазинов ассортимент под этим брендом, сообщили в Центре Противодействия Дезинформации.

В последнем также призвали названные мировые бренды прекратить работу с убийцей мирного населения.

Ранее мы рассказывали, что вслед за рядом известных фэшн-бутиков о решении прекратить работу в России сообщила группа Kering.

К компании относятся люксовые бренды как Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Brioni и Pomellato.