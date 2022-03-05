О решении бойкотировать до сих пор не ушедших из РФ мировых торговых гигантов, сообщает Центр Противодействия Дезинформации. Речь идет о 5 компаниях с самым большим оборотом в мире.
По данным Transparency International Ukraine, с российского рынка до сих пор не ушли:
- Nestlé;
- P&G;
- Unilever;
- Coca-Cola;
- Danone.
Украинский рынок расценивает это как пренебрежение. Гипермаркеты Fozzy Group (в которые, в частности, входят Сильпо и Фора), а также VARUS и NOVUS бойкотируют Coca-Cola после отказа компании выйти с рынка РФ. В указанных торговых сетях начали массово убирать с полок своих магазинов ассортимент под этим брендом, сообщили в Центре Противодействия Дезинформации.
В последнем также призвали названные мировые бренды прекратить работу с убийцей мирного населения.
Ранее мы рассказывали, что вслед за рядом известных фэшн-бутиков о решении прекратить работу в России сообщила группа Kering.
К компании относятся люксовые бренды как Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Brioni и Pomellato.